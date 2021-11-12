Adelie pengueni, 3 bin kilometre katederek Antartika'dan Yeni Zelanda'ya ulaştı

Antartika'da yaşayan penguen, yanlışlıkla 3 bin kilometreden fazla yol katederek Yeni Zelanda kıyılarına ulaştı.

BBC'nin haberine göre, nadir olarak görülen Adelie penguenine halk "Pingu" adını verdi.

Bölge sakinlerinden Harry Singh, yanlışlıkla 3 bin kilometreden fazla yol katederek Yeni Zelanda kıyılarına ulaşan pengueni ilk gördüğünde oyuncak zannettiğini ifade etti.

Pingu'nun bir saat boyunca hareket etmediğini ve bitkin göründüğünü söyleyen Singh, aniden kafasını hareket ettirdiğinde onun gerçek olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Yeni Zelanda'da daha önce de 2 Adelie pengueni görülmüştü.

Haberi Kaydet