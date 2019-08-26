Adebayor, Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, golcü oyuncu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.

26.08.2019 23:28
Adebayor, Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, golcü oyuncu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 35 yaşındaki Adebayor, kendisini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren santrfor, İstanbul ekibiyle ligde sahaya çıktığı 19 karşılaşmada 3 gol atmıştı.

Kaynak: AA
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