Adebayor Büyükleri Boş Geçmiyor

Medipol Başakşehir'in yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, büyük takımları boş geçmiyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Beşiktaş ağlarını sarsan Adebayor, Fenerbahçe karşısında da golünü attı.



Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, büyükleri seviyor. Geçen sezon iç sahada oynanan Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmalarında rakip fileleri havalandırmayı başaran yıldız forvet, Fenerbahçe maçını da boş geçmedi. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Caiçara'nın sağdan yaptığı ortaya kale sahası önünde çok iyi yükselen yıldız golcü, yaptığı kafa vuruşuyla takımının 2. golünü atan isim oldu. Karşılaşma boyunca savunmasına yardıma da gelen Adebayor, Başakşehir'in hücumdaki en etkili oyuncusu oldu. Adebayor dakikalar 88'i gösterdiğinde yerini Mevlüt'e bıraktı. - İSTANBUL