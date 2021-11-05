ADDİS ABABA - Etiyopya'da insani kriz büyürken sahadaki yardım kuruluşlarının sayısı azalıyor (1)

İç çatışmanın büyüdüğü Etiyopya'yı ziyaret eden İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) Afrika Uzmanı Dr. Serhat Orakçı, ülkede insani kriz büyürken sahadaki yardım kuruluşlarının sayısının da azaldığını belirtti.

İhh İnsani Yardım Vakfı ile Etiyopya'ya giderek insani durumu yerinde gözlemleyen Dr. Serhat Orakçı, ülkedeki krizle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.