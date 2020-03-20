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ADD yöneticisi cenazeye giderken kazada öldü

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer(54), derneğin eski yöneticilerinden Namık Kemal Akın'ın (58), cenaze törenine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

20.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:17
ADD yöneticisi cenazeye giderken kazada öldü

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer(54), derneğin eski yöneticilerinden Namık Kemal Akın'ın (58), cenaze törenine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ADD Babaeski Şubesi eski başkanı emekli astsubay Namık Kemal Akın, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'in Kınık ilçesinde toprağa verilecek olan Akın'ın cenazesi, bugün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden, helallik alınması için Babaeski'deki evinin önüne götürüldü. ADD Genel Merkez Yöneticisi ve Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer de Akın'ın Babaeski'deki evinin önüne gelmek için Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden yola çıktı. Ancak Esmer'in kullandığı 39 NL 626 plakalı otomobil, Babaeski'nin Pancarköy yakınlarında karşı yönden gelen Y.B. yönetimindeki 39 TH 274 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada Melek Esmer, olay yerinde hayatını kaybetti. Akın için helallik alındığı sırada kazayı öğrenenler büyük üzüntü yaşadı.Melek Esmer'in, yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından, "Atatürkçü Düşünce Derneği Babaeski Şubesi önceki dönem başkanımız Sayın Namık Kemal Akın'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, yıldızlar yoldaşı olsun. Cenazesi, 20 Mart 2020 Cuma, bugün öğlen namazında evinden dua ile alınarak memleketi İzmir Kınık'ta defnedilecektir. ADD ailesinin başı sağ olsun" mesajını paylaştığı ortaya çıktı.


Kaynak: DHA

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