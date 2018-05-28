Add: Kurumsal Kimlik ve Görüşümüzü Yansıtmıyor

ADD'nin sosyal medya hesabından 27 Mayıs ile ilgili yapılan paylaşımdan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. ADD tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği Kurumsal Kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır." denildi.