Add Genel Yönetim Kurulu Toplantısı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum, "Bize 80-90'lardan beri, giydirdikleri bir gömlek var. Maalesef, Türkiye'deki siyasi kurumların yapıları bana göre değiştirildi." dedi.

Batum, Afyonkarahisar Alimoğlu Kültür ve Sanat Araştırma Derneği (AKSAM) toplantı salonunda ADD'nin Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Batum, ADD'nin bir parti olmadığını söyledi.

Atatürk'ün devrim ve ilkelerinin Türkiye'de ilelebet yaşayacağını anlatan Batum, Türkiye Cumhuriyeti'nin daima Atatürk'ün kurduğu ilkeler üzerine kurduğu bir cumhuriyet olarak kalacağına inandığını ifade etti.

Ülkenin yüzde 50'sinin de buna inandığını aktaran Batum, şöyle konuştu:

"Bize 80-90'lardan beri giydirdikleri bir gömlek var. Maalesef, Türkiye'deki siyasi kurumların yapıları bana göre değiştirildi. Bunu çok net söylüyorum, ona göre evrildi. Halbuki tabloya baktığımızda o korkuya ve baskıya rağmen biz Türkiye'de yüzde 50'yiz. ADD'nin işlevi bu olmalıdır. Hiçbir siyasi partinin ne arka bahçesiyiz ne de ön bahçesiyiz."