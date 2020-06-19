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ADB-Gelişen Asya ülkelerinde büyüme yüzde 0.1'e düşer

Asya Kalkınma Bankası (ADB), gelişen Asya ülkeleri grubu büyümesinin, Covid-19 pandemisinin ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle yüzde 0.1 düzeyine kadar düşebileceği uyarısı yaptı.

ADB-Gelişen Asya ülkelerinde büyüme yüzde 0.1'e düşer
19.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:17

Asya Kalkınma Bankası (ADB), gelişen Asya ülkeleri grubu büyümesinin, Covid-19 pandemisinin ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle yüzde 0.1 düzeyine kadar düşebileceği uyarısı yaptı.

Bankaya göre bu oran, yaklaşık 60 yıldan bu yana, bölgede yaşanacak en düşük büyüme oranı olabilir. ADB, Asya ve Pasifik bölgesindeki 45 ülkeden müteşekkil olan Gelişen Asya grubunun 2020 yılında yüzde 0.1'lik bir büyüme kaydetmesini bekliyor. Bu büyüme oranı, 1961 yılından beri kaydedilen en düşük büyüme olacak. 

Gelişen Asya grubunun 2021 yılında ise yüzde 6.2 büyüyeceği öngörülüyor.Güncellenen tahminler, Nisan ayında yayınlanan Asya Kalkınma Görünümü raporundaki 2020 yılı için yapılan yüzde 2.2'lik büyüme tahmininden daha aşağıya işaret ediyor.

ADB'nin Çin için bu yılki görünümü ise daha zayıf oldu. ADB'ye göre, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin bu yıl yüzde 1.8 büyüyecek.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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