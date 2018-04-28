Adaylık Başvurusunu Yapan Mustafa Savaş Seçim Sürecini Değerlendirdi

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Savaş, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yapmasının ardından 24 Haziran seçim sürecini değerlendirdi.

Mustafa Savaş, yaptığı açıklamada; "Yüce Meclis'te, Aydın ilimizi temsili açısından 26. Dönem Milletvekilliği görevi ile hayatımın en büyük onurunu yaşama imkanı sunan Aydınlı hemşerilerimi ve Adalet ve Kalkınma Partimizi layıkıyla temsil etmek için, Parti grubumuzdaki diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bu ulvi görev için çalıştık. Bu süreçte Yüce Meclisimizin Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği, Partimizin Yerel Yönetim ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi Danışma Kurulu Üyelikleri görevlerinin yanı sıra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi olarak aziz milletimize hizmet etme şerefine nail oldum. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombalı saldırıların hedefi haline gelen Gazi Meclisimizin bir milletvekili olmak gibi bir onuru yaşayarak bu tarihe tanıklık ettik. Demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Menderes'in 'Yeter Artık Söz Milletin' haykırışının ne denli özlü ve kudretli bir ifade olduğuna 15 Temmuz hain başkaldırısında milletçe şahit olduk ve demokrasimizi kanlı ellere teslim etmedik. Davası millet davası olan, daha büyük ve daha gelişmiş bir Türkiye ülküsüyle tüm yaşamını aziz milletimize adayan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından sıradan bir nefer olarak gece gündüz koşturduk" dedi.

"Bu kutsal dava yolunda her ne görev olursa olsun ömrümüz yettikçe mücadele etmeye and içtik" diyen Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi milletçe, devletçe tarihi bir dönüm noktasındayız. Bin yıllık bir kültürün yeniden dirilişi olan bu süreç, bütün dünya medeniyetleri tarafından da yakından takip ediliyor. İste bu sebeple 24 Haziran Genel Seçimleri milletimizin bütün bir dünyaya büyük bir haykırışı, aziz milletimizin zulme karşı yeni bir başkaldırışı olacaktır. Bundan dolayı bu kutsal davaya hizmet edebilmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Milletvekilliği için yeniden adaylık başvurusu yapmış bulunuyorum. 24 Haziran Genel Seçimlerinin ilimize, vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlara vesile olmasını diliyor, 25 Haziran sabahının sadece ülkemiz adına değil tüm dünya mazlumları için yeni bir başlangıç olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" - AYDIN