Adaylığı Kesinleşti, Demirtaş'tan İlk Fotoğraflar Geldi!

HDP'nin İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı yapılan etkinliklerle Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurduğu Selahattin Demirtaş'ın Edirne F Tipi Cezaevi'nde çekilmiş yeni fotoğrafları paylaşıldı.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Cumhurbaşkanlığı seçimleri için resmi olarak açıkladığı adayı Selahattin Demirtaş, adaylığına dair ilk açıklamayı Mezopotamya Ajansı'na (MA) yaptı.

3 FOTOĞRAF GELDİ

Demirtaş, avukatlar aracılığıyla gönderilen sorulara verdiği yanıtlarla birlikte cezaevinde çektirdiği ve ilk kez MA'da yayınlanacak 3 ayrı fotoğraf da gönderdi. Kaldığı koğuşta çekilen fotoğraflarda Demirtaş'ın çalışma masası olarak kullandığı plastik masa üzerinde kitap ve çalışma notları görülüyor.

"BU SEÇİM, GENÇLERE VE KADINLARA EMANET"

İşte Demirtaş'ın sorulara verdiği cevaplar:

Adaylar arasında en dezavantajlı yerdesiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Koşullarınızı avantaja çevirebilir misiniz?

Cezaevlerinde imkan adına hiçbir şey yok, ama en küçük fırsatı bile halkın mücadelesine katmak için elimden geleni yapacağım. Hücre arkadaşım Abdullah Zeydan ile birlikte, gece gündüz kafa yorup dışarıya destek olmaya gayret edeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi, bu seçim de gençlere ve kadınlara emanettir. Harikalar yaratacaklarından zerre kadar kuşkum yok.

"HÜCREDE MİTİNG YAPSAM BİR KİŞİ KATILIYOR"

Bir ilk yaşanıyor. Cezaevinden Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Cezaevinden kampanyanızı nasıl yürütmeyi düşünüyorsunuz?

Kampanya merkezi ve sorumluluğu HDP Genel Merkezi'ndedir. Onların yapacağı planlamaya, ben imkanlar ölçüsünde katkı sunmaya çalışacağım. Mesajlarım ve mektuplarımla dışarıya ulaşmak dahil, en küçük imkanı kullanacağım. Ama dediğim gibi imkanlar sınırlı. Hücrede miting yapsam en fazla 1 kişi katılabiliyor.

"HDP İKTİDARA GELEBİLİR"

İlk turdaki sonuçlara dair öngörünüz neler? İkinci tura kalacağınızı düşünüyor musunuz?

2'nci tura biz kalacağız. Buna yürekten inanıyorum. HDP'nin 5'inci Kuruluş Gecesi'ne gönderdiğim mesajda, "HDP iktidara gelebilir" dediğimde bunu ütopik bir temenni zannedenler, bugün bu ihtimalin ne kadar güçlü olduğunu eminim daha iyi görüyorlardır. Seçimi biz kazanacağız; herkes hesabını ve planını buna göre yaparak, kendi coşkusuyla çalışmalara katılmalıdır.