Adaylar, üniversitelerini sanal fuar ile keşfetti YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) ilk kez düzenlenen 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' 4 gün içinde 153 bin kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 250 bin kez ziyaret edildi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) ilk kez düzenlenen 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' 4 gün içinde 153 bin kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 250 bin kez ziyaret edildi. 1 milyon 170 bin sayfa ziyaretinin gerçekleştirildiği sanal fuarda, yaklaşık 1 milyon kez stant ziyareti de yapıldı.

YÖK tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla oluşabilecek riskler de dikkate alınarak, üniversite adaylarının tercih edeceği programların yükseköğretim kurumlarınca dijital ortamda tanıtılması amacıyla 4-7 Ağustos'ta sanal fuar düzenlendi. Üniversite tercihi yapacak gençlere; yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatıldığı sanal fuara 'https://sanalfuar.yok.gov.tr' adresi üzerinden ulaşım sağlandı. Tercih sürecinde ilk kez yükseköğretim kurumlarını dijital ortamda bir araya getiren 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020', üniversite tercihi yapacak olan öğrenci ve velilerinin yoğun ilgisini çekti. 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yaptı, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Sanal fuara katılan üniversiteler ayrıca öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirme imkanı buldu.

1 MİLYON KEZ STANT ZİYARETİ YAPILDIFuar, 4 gün içinde 153 bin kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 250 bin kez ziyaret edildi. 1 milyon 170 bin sayfa ziyaretinin gerçekleştirildiği sanal fuarda yaklaşık 1 milyon kez stant ziyareti de yapıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sanal fuara üniversitelerin çok büyük oranda katılım sağladığını belirterek, fuara ilişkin bütün üniversite yöneticilerinden fuar öncesinde ve sonrasında çok olumlu görüşler aldıklarını kaydetti. Saraç, YÖK tarafından yurt dışı yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelmesine yönelik 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla fuar daha düzenlediklerini hatırlatarak, "190 yükseköğretim kurumunun yer aldığı fuarı üç gün içerisinde 164 ülkeden 40 bin öğrenci kayıt olarak yaklaşık 60 bin kez ziyaret etmiştir. Yurt dışı ve yurt içine yönelik yapılan bu iki sanal fuar, ulusal ölçekte yapılan ülkemizdeki ilk yükseköğretim sanal fuarlarıdır" dedi.?

Kaynak: DHA