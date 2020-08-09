Adaylar, üniversiteleri "YÖK Sanal Fuarı" ile keşfetti Üniversite tercihi yapacak adaylar, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yükseköğretim kurumları ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik ilk kez düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye yoğun ilgi gösterdi.

Üniversite tercihi yapacak adaylar, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yükseköğretim kurumları ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik ilk kez düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye yoğun ilgi gösterdi.

YÖK tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla oluşabilecek riskler de dikkate alınarak, üniversite adaylarının tercih edeceği programların yükseköğretim kurumları tarafından dijital ortamda tanıtılması amacıyla 4-7 Ağustos'ta düzenlenen sanal fuar sona erdi.

Yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatıldığı sanal fuara "https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlandı.

Tercih sürecinde ilk kez yükseköğretim kurumlarını dijital ortamda bir araya getiren "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020", üniversite tercihi yapacak aday ve ailelerinin yoğun ilgisini çekti.

YÖK'ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımıyla düzenlenen sanal fuarda, yükseköğretim kurumlarından temsilciler canlı tanıtım etkinlikleri yaptı, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüştü.

Sanal fuara katılan üniversiteler, merak ettikleri konularda öğrencileri canlı sohbetlerle bilgilendirme imkanı da buldu.

Saraç'tan sanal fuara ilişkin değerlendirme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için Kovid-19 salgını nedeniyle muhtemel riskleri en aza indirerek, süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversite ve yükseköğretim programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik sanal fuar düzenledikleri belirtti.

Salgın koşullarını dikkate alarak ilk kez gerçekleştirdikleri sanal fuar ile adaylar ve üniversiteleri dijital platformda buluşturmayı istediklerini anlatan Saraç, şöyle devam etti:

"Fuar ile tercih edeceği üniversite ve programın adaylara dijital ortamda yakından tanıtılmasını hedefledik. Sanal fuara, üniversitelerimiz çok büyük oranda katılım sağladı. Tek çatı altında dijital ortamda kendilerini tanıtma fırsatı yakalayan üniversite yetkililerinden, fuar öncesi ve sonrasında çok olumlu görüşler aldık. Tercih sürecinin en önemli tanıtım çalışmasını gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Tercih sürecindeki adaylarımız da fuara büyük ilgi gösterdi. Sanal fuar 4 gün içerisinde 153 bin kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 250 bin kez ziyaret edildi. 1 milyon 170 bin sayfa ziyaretinin gerçekleştirildiği sanal fuarda yaklaşık 1 milyon kez stant ziyareti de yapıldı. Bu memnuniyet verici. Fuarın, adayların bilinçli ve daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"Öğrenci dostu YÖK" olarak, YÖK Atlas gibi çok önemli ve faydalı bir tercih programını öğrenci, veli ve rehberlik uzmanlarının hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Saraç, son yıllarda birçok üniversite adayının tercih aşamasında bu programdan büyük oranda yararlandığına dikkati çekti.

"Türk yükseköğretim sistemi ilk defa ulusal yükseköğretim fuarlarına kavuştu"

Saraç, adaylar için "rehberlik kaynağı" anlamında önemli birçok çalışmaya imza attıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yine YÖK tarafından yurt dışı yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemize gelmesine yönelik 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla bir fuar daha düzenledik. 190 yükseköğretim kurumunun yer aldığı bu fuarı da üç gün içerisinde 164 ülkeden 40 bin öğrenci kayıt olarak yaklaşık 60 bin kez ziyaret etti. Yurt dışı ve yurt içine yönelik bu iki sanal fuar ulusal ölçekte yapılan ülkemizdeki ilk yükseköğretim sanal fuarlarıdır. Türk yükseköğretim sistemi ilk defa 'Yeni YÖK' ile ulusal yükseköğretim fuarlarına kavuştu. Bizim 'Yeni YÖK' tabirini kullanmamız YÖK'ün bu yeni ve yenilikçi girişimleri dolayısıyladır."

Kaynak: AA