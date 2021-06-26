Adaylar salonda ter dökerken aileleri dışarıda dua okudu

İZMİR'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girecek öğrencilerin sınav heyecanı başladı.

İZMİR'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girecek öğrencilerin sınav heyecanı başladı. Adaylar salonda ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua okudu.

Aileleriyle birlikte okulların bahçesinde sınava giriş saatini bekleyen öğrenciler, içeriye koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı. Saat 10.00'dan sonra ise öğrencilerin bina içerisine giriş yapmasına izin verilmedi. Sınav başladıktan sonra okul kapısının önünde bekleyen veliler çocukları için dualar okudu. İzmir Atatürk Lisesi'nde sınava giren Emre Tümer (18), "Pandemi döneminde çok zor oldu. Arkadaşlarımızdan uzaklaştık, sosyal etkinliklerden uzak kaldık. Ancak sonuçların iyi olacağını tahmin ediyorum. Dershaneye gitmedim kendim çalıştım, umarım iyi olur" dedi.

Sena Gönen (18), "Çok heyecanlıyım. Zor bir süreçti. Liseye geçiş sınavına göre sınavın biraz daha zor olacağını düşünüyorum. Kendim çalışarak sınava hazırlandım. Hedefim, hukuk fakültesi. Umarım olur" dedi.Naz Dikan (19) ise, "Ben zaten şu an bir üniversite okuyorum, şansımı denemek için tekrar sınava girmek istedim. Zor bir sınav olacağını tahmin ediyorum, umarım başarılı geçer" diye konuştu.Velilerden Şencan Gönen (56) de, "Biz de veliler olarak sınav sonuçlarını aldığımız zaman daha iyi bir nefes alıp rahatlayacağız. Tüm sınava girecek öğrenciler için sonuç umarım iyi olur" ifadelerini kullandı.

Sibel Dikan (50) ise, "Pandemi döneminde hem çocuklar için hem de bizim için zor bir süreçti. Biz de çocuklarımıza destek olmaya çalıştık, şansları bol olsun. Umarım istedikleri hedeflere ulaşırlar biz de onlar gibi çok heyecanlıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu