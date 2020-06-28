Adaylar içeride, yakınları dışarıda terledi
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Adaylar içeride, yakınları dışarıda terledi

YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı.

Adaylar içeride, yakınları dışarıda terledi
28.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:57

YÜKSEK  Öğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı. 10.15'te başlayan sınav 13.15'te bitecek. Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak. Avcılar'daki sınav öncesi adaylar ve yakınları oldukça heyecanlı görüntü.

Cumartesi günü 3 okulun birarada olduğu Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bugün aynı bölgede sadece 1 okulda sınav yapıldı. MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınav yapılmamasının etkisiyle bugün 35 derslikte yaklaşık 400 öğrencinin girdiği Leyla Bayram İlkokulu'na gelen öğrenciler yakınları ile kucaklaştı. Öğrenciller üzerlerindeki kemer, saat, takı ve cep telefonlarını kendilerini bekleyen yakınlarına teslim etti.

Öğrencilerden bazıları dünkü sınava iyi hazırlanamadıklarını bugünden de ümitli olmadıklarını ifade ederken, halen birer yüksek okulda okuyan ve daha iyi okulları hedefleyen öğrencilerin ise iddialı olduğu görüldü.

 


Kaynak: DHA

Manşet

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