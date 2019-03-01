Adayımız Kim Olursa Yanında Duracağım"

- Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya genel ve detay görüntüler

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile röportaj Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlerde yeniden aday olamayacağına karar verdiği İzmir'in Balçova ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, CHP Genel Merkezi'nin belirleyeceği yeni adayı destekleyeceğini belirtti.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle adaylığına yapılan itiraz sonrası YSK'nın aday olamayacağı yönünde karar aldığı Çalkaya, Belediye binasında basın toplantısı düzenledi.

Adaylık sürecinde başına gelenleri "papatya falına" benzeten Çalkaya, ilçe seçim kurulunun aday olamayacağını, il seçim kurulunun ise aday olabileceğini söyledikten sonra YSK'nın aday olamayacağında karar kıldığını ifade etti.

YSK'ya yapılan itiraz başvurusunu yapan şahsın nitelikli dolandırıcılık suçlamasından hüküm giydiğini ifade eden Çalkaya, adaylığıyla ilgili her türlü hukuki yola başvuracaklarını ifade etti.

Çalkaya, şöyle konuştu:

"Bu işin partiyle falan bir alakası yoktur, bu milli bir olaydır. Ben 15 senedir düzgün bir şekilde belediyeyi yönettiğime inanıyorum. Yaptığım iyi belediyeciliğin masa başında engellenmesini hazmedemiyorum. Ben milli iradenin sandıktan çıkması gerektiğine inanıyorum. Vatandaş sandıktan neyi çıkartırsa o olmalıydı diye düşünüyorum. Bu iş benim Balçova'da önümü kesmek için yapıldı. 'Yüzde 70-80'leri zorlarız' diye düşünüyorduk ama heralde pek istemediler gibime geliyor. Bundan sonrasında her türlü hukuki yola başvuracağız. Genel merkezimiz adayımızı belirleyecektir, kim olursa olsun onun yanında duracağım. Onunla birlikte koşturacağım."

Çalkaya, yerine eşinin aday gösterileceğiyle ilgili iddialarla ilgili ise, "Ben bir şey önermem, genel merkez yapılması gerekeni yapar zaten" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA