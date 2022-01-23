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Adayı bırakıp dürüm için yarıştılar

Adayı bırakıp dürüm için yarıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimlerinde dağıtılan dürüm için oda üyeleri birbirleriyle yarıştı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimlerinde dağıtılan dürüm için oda üyeleri birbirleriyle yarıştı.

Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimde hayatını kaybeden eski Başkan Mahmut Alkan'ın oğlu İmambakır Alkan ile Osman Karageçili yarışıyor. 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda devam eden seçim yarışında her iki adayın yakınları ile seçmenler salonu doldurdu. Seçim yarışı devam ederken, adaylardan İmambakır Alkan destekçilerine öğle yemeği olarak dürüm dağıttı. Şoförler, dağıtılan dürümden almak için kar altında birbirleriyle yarıştı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de son bulacak ve sayım işlemlerinin ardından yeni başkan belirlenecek. - ŞANLIURFA

Adayı bırakıp dürüm için yarıştılar

Adayı bırakıp dürüm için yarıştılar

Adayı bırakıp dürüm için yarıştılar

Adayı bırakıp dürüm için yarıştılar

Adayı bırakıp dürüm için yarıştılar

Adayı bırakıp dürüm için yarıştılar

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Esnaf Odası, Şanlıurfa, Yerel, Haber

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