Adaya bırakılan go¨c¸menleri Tu¨rk Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı ekipleri kurtardı
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Adaya bırakılan go¨c¸menleri Tu¨rk Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı ekipleri kurtardı

Yunanistan tarafından C¸oban Koyu'nun kars¸ısındaki Sarı Ada'ya bırakılan go"c¸menler, Tu"rk Sahil Gu"venlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adaya bırakılan go¨c¸menleri Tu¨rk Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı ekipleri kurtardı
09.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:18

Yunanistan tarafından C¸oban Koyu'nun kars¸ısındaki Sarı Ada'ya bırakılan go"c¸menler, Tu"rk Sahil Gu"venlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye go"re, saat 12.45 sıralarında Antalya'nın Kas¸ ilc¸esindeki Sarı Ada u"zerinde bir grup go"c¸men oldugˆu Sahil Gu"venlik Bot Komutanlıgˆı ekiplerine bildirildi. Kas¸ Sahil Gu"venlik ekipleri bo"lgeye gelerek, 7'si erkek, 1'i kadın 8 Afgan uyruklu go"c¸meni botla tahliye ederek kurtardı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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