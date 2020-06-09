Adaya bırakılan go¨c¸menleri Tu¨rk Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı ekipleri kurtardı Yunanistan tarafından C¸oban Koyu'nun kars¸ısındaki Sarı Ada'ya bırakılan go"c¸menler, Tu"rk Sahil Gu"venlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan tarafından C¸oban Koyu'nun kars¸ısındaki Sarı Ada'ya bırakılan go"c¸menler, Tu"rk Sahil Gu"venlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye go"re, saat 12.45 sıralarında Antalya'nın Kas¸ ilc¸esindeki Sarı Ada u"zerinde bir grup go"c¸men oldugˆu Sahil Gu"venlik Bot Komutanlıgˆı ekiplerine bildirildi. Kas¸ Sahil Gu"venlik ekipleri bo"lgeye gelerek, 7'si erkek, 1'i kadın 8 Afgan uyruklu go"c¸meni botla tahliye ederek kurtardı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA