Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
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Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücü kursuna ait bir otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar ana yolda eğitim veren sürücü kursu güzergahlarının başka bir yere alınmasını istedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücü kursuna ait bir otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar ana yolda eğitim veren sürücü kursu güzergahlarının başka bir yere alınmasını istedi.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Savrandere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güzergahta direksiyon eğitimi alan aday sürücünün kullandığı 09 AAY 535 plakalı sürücü kursuna ait otomobile, aynı yönde ilerleyen 48 DB 180 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yol kenarına savrulan otomobil istinat duvarına çarparak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan aday sürücü ve usta öğretici yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Daha önce de aynı yolda sürücü kursu otomobillerinin karıştığı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana geldiğini hatırlatan vatandaşlar son yaşanan kaza ile birlikte, sürücü kurslarının eğitim güzergahlarının ana yoldan başka bir yere alınmasını taleplerini yinelediler. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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