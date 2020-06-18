Aday sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Aday sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aday sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
18.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:31

Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Alkollü ve aday sürücü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Hakan A.'ya 1.516 TL para cezası uygulanırken, aday sürücü ehliyetinin de iptal edildiği bildirildi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesinden Şelale Mahallesi 3544 sokağa gitmekte olan Hakan Altıntaş'ın kullandığı 07 LL 492 plakalı otomobil ile, Remzi Güven Caddesinden gelip Mehmet Akif Caddesi istikametine gitmekte olan Süleyman Çapa'nın kullandığı 07 NAL 40 plakalı motosikletin kavşakta çarpışması soncunda meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Çapa, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlenirken 1.516 TL idari para cezası uygulandı. Aday Sürücü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün aday sürücü ehliyetinin de iptal edildiği bildirildi.

Diğer taraftan, muayene ve sigortasının olmadığı belirlenen motosiklette bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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