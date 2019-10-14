Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü

Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü

Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştüKARABÜK'te, yol ortasında bulunan 1,5 metre derinliğindeki dere kanalına düşen otomobilin aday sürücüsü Emir Şan Eken(19), yaralandı.

14.10.2019 20:50
Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü

Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü

KARABÜK'te, yol ortasında bulunan 1,5 metre derinliğindeki dere kanalına düşen otomobilin aday sürücüsü Emir Şan Eken(19), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü adayı Emir Şan Eken(19) idaresindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulara çarptıktan sonra su kanalına düştü. 1,5 metre yükseklikteki kanalda yan duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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