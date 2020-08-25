Aday öğretmenlere seminer verildi
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Aday öğretmenlere seminer verildi

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde ataması yapılan öğretmenlere yönelik Aday Öğretmen Yetiştirme semineri düzenlendi.

Aday öğretmenlere seminer verildi
25.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:20

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde yeni atanan 155 öğretmene Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve adaylık süreci hakkında bilgi verildi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program İstiklal Marşının okunması ve Saygı Duruşu ile başladı.

Programın açılış konuşmasında öğretmenlik mesleğinin büyük sorumluluklar taşıdığını söyleyen Şube Müdürü Mehmet Bayram, "Öğretmen mesleğe başladığı günden yaşamı sona erdiği güne kadar görevini yapmaya devam eder. Hatta öldükten sonra fikirleri öğrencileri vasıtasıyla devam eder. Öğretmeni bir nevi ölümsüzleştiren öğrencisidir. Öğretmenler sadece bir zamanın değil bugünün ve yarının sahipleridir. Her nesil öğretmenlerin yetiştirdiği nesildir. Öğretmenin sorumluluğu büyük bir o kadarda zorlu bir yolun yolcularıdır. Bu yolda her türlü zorluğa razıdırlar. Ellerinden gelen çabayı ve uğraşı büyük bir fedakarlıkla yerine getirirler" dedi.

Öğretmenlik mesleğinin çocukların geleceğini şekillendiren bir meslek olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "Öğretmenlik öyle bir meslek ki çoğu zaman yorulacaksınız, yıpranacaksınız. Kendinizi tüketeceksiniz ama size emanet edilen çocuklara umut olacaksınız. O çocukların dünyaya baktığı tek pencere siz olacaksınız. Eğer bu topluma bir ufuk çizmek gerekiyorsa, bu toplumun geleceğini şekillendirecek birisi var ise bunlar sizlersiniz arkadaşlar.

Devasa çölleri ovalara dönüştüren su misali çocuklara umut olacaksınız. Geleceğe dair kendileri için, aileleri ve ülkeleri için neler yapabileceklerini siz yüreklerine inşaa edeceksiniz. Öğretmen sadece bilgi yükleyen değildir. Eğer öğretmenin yaptığı sadece bilgi ise emin olun ki internet birçok konu var, çocukların bize bu konuda ihtiyaçları yok. Ama öğretmenlik bu değildir. Eğitimin ruhu sizsiniz. Bu çocukların kollarından tutarak geleceği şekillendiren sizsiniz.

Bu çocukları düştükleri yerlerden kaldıran, hayata hazırlayan ve geleceğe taşıyan sizlersiniz. Bunu yaparken hiçbir zaman yılmayacaksınız. Zaman zaman pes edeceksiniz, tükeneceksiniz. Yaşam enerjinizi tüketen birçok sorunlarla karışılacaksınız. Özel hayatınızda mesleki hayatınızda sorunsuz olmayacak.Üzülerek belirtmek isterim ki böyle bir dünya yok. Mutlaka bir takım sorunlar ile karşılaşacaksınız. Ama sorunların karşısına geliştirdiğiniz bakış, gösterdiğiniz tavır ve yaptığınız eylem sizi hem kendiniz adına, hem toplum adına hem de çocuklar adına sizi geleceğe taşıyacak. İki yolunuz var. Ya sorunun parçası olup sorunun içerisinde debelenip tükeneceksiniz. Ya da sorunu minimize etmek veya bitirmek için her yolu deneyeceksiniz.

Birinci yolda hem kendiniz mutsuz olduğunuz gibi size emanet edilen herkesi mutsuz edersiniz. Ama ikinci yol hem sizi diri tutacak hem memleketi geliştirecek, size emanet edilen çocuklara umut olmayı başarabileceksiniz. Bu konuda tercih sizin.

Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz yüreğinize sahip çıkarsanız yüreğinizdeki alevi, heyecanı aşkı diri tutarsanız hiç kimse yüreğinize hükmedemeyecektir.Sizden rica ediyorum, kendi sağlınız, saadetiniz, huzurunuz için hem size emanet edilen çocuklar için hem de bizi bu günlere getiren topluma vefa borcumuz adına yüreğinize sahip çıkın. Tüketmeyin kendinizi, çocuklara umut olunuz. Onların yüreklerine dokunun onların hayata açılan kapısı, penceresi siz olun. Bu memlekette bunu yapabilecek birisi var ise oda öğretmenlerimizdir.

Aramıza katıldığınız için, bize güç kattığınız hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve sevgiyle selamlıyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Saadettin Doğan ise "Üniversiteye başladığınız ilk günün heyecanını emekli olacağınız güne kadar sürdürmenizi temenni ediyoruz. Bu kutsal mesleğiniz hayat koşullarıyla sıradan bir hale gelmemelidir. Bu koşullarda öğretmenlerimizin öğrencilerimize kazandırabileceği pek bir şey kalmıyor. Sizin bu kamu görevlisi hastalığına kapanmamanızı umuyorum.

Son dönemlerde insanlar arasında usta çırak ilişkisine pek riayet edilmiyor. Sizlerden ricam öğretmenler odasında usta öğretmenlerimizin tecrübelerinden faydalanınız. Onların tecrübelerini de göz önünde bulundurarak kendinize bir yol ve tarz belirleyeceksiniz. Hepinize hayırlı olsun diyor yeni görevlerinizde başarılar diliyorum " ifadelerini kullandı.

Daha sonra seminere katılan aday öğretmenlere Kahta İlçesinin tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra seminer değişik konularla devam etti.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Saadettin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mesut Çoşkun ve Mehmet Türk ile aday öğretmenler katıldı.

Kaynak: Bültenler

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