Aday öğretmenler tarihi yerlerini gezdi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenlere yönelik eğitim kapsamında tarihi ve kültürel alanlara gezildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmeni Yetiştirme Programı kapsamında şehir kimliği tanıma etkinliğinde 2019 yılında ilçeye atanan 25 aday öğretmen için tarihi ve turistik ören yerlerine gezi programı gerçekleştirildi.

Gezi programı kapsamında Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi ve Arsemia ile Nemrut Dağının tanıtımı yapıldı. Sincik ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın koordinatörlüğünde düzenlenen gezi programında öğretmenler, Kommagene Krallığına ait kültürel eserleri ve Nemrut Dağı'nı yerinde görme imkanı buldu.

Gezi programı ile ilgili bir açıklama yapan ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, "İlçemize yeni atanan öğretmen arkadaşlarımıza İlimizin kültürel ve tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla bir gezi programı düzenledik. İlimizin tarihi ve kültürel yerlerini öğretmenler arkadaşlarımızla birlikte gezerek kültür alışverişinde bulunduk. Gezi programı kapsamında Değirmen başı mevkiinde öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte piknik yaparak yöre insanımızın samimiyetini ve sıcakkanlılığını hissettirmeye çalıştık. Bu program sayesinde öğretmenlerimiz, İlimizin sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerinin yanında hoşgörü ve kardeşlik atmosferini teneffüs ettiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Gezi programı, aday öğretmenlerin Nemrut Dağında güneşinin batışını izlemesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA