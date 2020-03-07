Aday öğretmenler Osmancık'ı tanıdılar
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Aday öğretmenler Osmancık'ı tanıdılar

Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü'nce aday öğretmenlere "Şehir Kimliğini Tanıma" etkinliği düzenlendi.

07.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:00
Aday öğretmenler Osmancık'ı tanıdılar

Milli Eğitim Müdürlüğü'nce aday öğretmenlere "Şehir Kimliğini Tanıma" etkinliği düzenlendi.


Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü'nce aday öğretmen, yetiştirme süreci kapsamında 7 Mart tarihinde "Şehir Kimliğini Tanıma" etkinliği düzenlendi. Bu eğitim öğretim yılında atanan aday öğretmenler kenarında buluştuktan sonra yeni köprüden karşıya geçip, Koyun Baba köprüsünden tekrar geriye dönerek bu güzergah üzerinde küçük bir yürüyüş yaptıktan sonra ilçeyi gezdiler.


Şube Müdürleri Ertan Çoban ve Adem Dağcı tarafından organize edilen gezinin sonunda Kızılırmak manzaralı birer kahve içen grup yapılan etkinlikten gayet memnun bir şekilde ayrıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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