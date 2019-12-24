Aday öğretmenler, Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi

24.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:00

Ahlat ilçesindeki aday öğretmenlere, ilçenin tarihi ve turistik mekanları gezdirildi.

Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, 2019-2020 eğitim öğretim yılında göreve başlayan öğretmenlere, Ahlat'ı tanıtmak amacıyla tarihi yerlere gezi düzenlendiğini belirtti.

Önce kurumsal ve okul ziyaretlerini tamamlayan aday öğretmenlere, Ahlat Müzesi, Selçuklu Mezarlığı, Harabeşehir ve Emir Bayındır Kümbetini gezdirdiklerini ifade eden Özden, "Tarihi ilçemizi gezen öğretmenlerimiz, bu geziyle Ahlatımızın tarihine ve kültürüne şahitlik etti. Öğretmenlerimiz, müdürlük olarak organize ettiğimiz bu geziden memnuniyet duyduklarını ifade etti." diye konuştu.

Kaynak: AA