Aday Öğrenci Sayfası Erişime Açıldı

Aday Öğrenci Sayfası Erişime Açıldı Üniversitemizi tercih edecek öğrenci adaylarının, tercih süreçlerini daha sağlıklı yürütülebilmeleri, eğitim-öğretim ve sosyal olanaklar hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla "Aday Öğrenci'" sayfası erişime açıldı.