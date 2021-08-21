Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru, 21 Ağustos 2021
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Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru, 21 Ağustos 2021

Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru, 21 Ağustos 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Yazılı aşaması 21-22 Kasım 2020, sözlü aşaması ise 5-12 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Bakanlığımız Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nda başarılı olan adayların (asil ve yedek) başarı sırasına göre sıralı listelerine, kategorileri itibariyle aşağıdaki...

Yazılı aşaması 21-22 Kasım 2020, sözlü aşaması ise 5-12 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Bakanlığımız Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nda başarılı olan adayların (asil ve yedek) başarı sırasına göre sıralı listelerine, kategorileri itibariyle aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

Kategori-1 (İngilizce)

Kategori-2 (Almanca, Fransızca)

Kategori-3 (Rusça)

Kategori-4 (Arapça - Farsça)

Kategori-7 (Yunanca)

Saygıyla duyurulur.

T. C. Dışişleri Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru, 21 Ağustos 2021 - Haberler
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