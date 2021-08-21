Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru, 21 Ağustos 2021
Yazılı aşaması 21-22 Kasım 2020, sözlü aşaması ise 5-12 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Bakanlığımız Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nda başarılı olan adayların (asil ve yedek) başarı sırasına göre sıralı listelerine, kategorileri itibariyle aşağıdaki...
Yazılı aşaması 21-22 Kasım 2020, sözlü aşaması ise 5-12 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Bakanlığımız Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nda başarılı olan adayların (asil ve yedek) başarı sırasına göre sıralı listelerine, kategorileri itibariyle aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.
Kategori-1 (İngilizce)
Kategori-2 (Almanca, Fransızca)
Kategori-3 (Rusça)
Kategori-4 (Arapça - Farsça)
Kategori-7 (Yunanca)
Saygıyla duyurulur.
T. C. Dışişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Kaynak: Habermetre