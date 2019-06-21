Aday memurların sınav heyecanı

Iğdır Üniversitesine yeni atanan 16 memur adayı yoğun bir eğitimin ardından asli memur olabilmek için sınava girdi.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Rektörlük Binasında aday memurlara yönelik sınav yapıldı. 3 haftalık yoğun bir eğitimin ardından 16 aday memur 60 saat Temel ve Hazırlayıcı Eğitim aldı. Eğitimin ardından sınava tabi tutulan 16 aday memur kıyasıya yarıştı. Toplam 120 dakika ter döken adaylar, sınavdan başarılı olmaları durumunda 2 aylık staj eğitiminin ardından asli memur olmaya hak kazanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Iğdır Üniversitesi Personel Daire Başkanı Bünyam Aygün, "Aday memurlar 3 hafta boyunca verimli bir eğitim sürecinden geçtiler. Adaylar Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim aldılar. Bugün de adayları ölçmek için sınav gerçekleştirdik. Adaylar sınavdan başarılı olmaları halinde staja tabi tutulacaklar. Adayların devlet memuru olabilmeleri için bu aşamalardan başarılı bir şekilde geçmeleri gerekiyor" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA