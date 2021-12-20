Aday Memurlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi - Haberler
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Aday Memurlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi

Aday Memurlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığınca üniversitemize açıktan atanan aday memurlara yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığınca üniversitemize açıktan atanan aday memurlara yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, "Süleyman Demirel Üniversitesinin teşkilat yapısı, tanıtımı, birimleri, görevleri ve diğer kurumlarla ilişkileri", "iş yaşamında insan ilişkileri", "hizmette kalite ve meslek etiği", "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "çatışma, stres yönetimi ve başa çıkma teknikleri", "dilekçe hakkının kullanımı", "bilgi edinme hakkının kullanımı" gibi konular hakkında bilgi verildi.

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