Aday listeleri kesinleşti

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için toplamda 19 büyükşehir adayı bildiren CHP, ayrıca 38'i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi. İYİ Parti ve CHP'nin 23 büyükşehir ve 30 il olmak üzere, toplam 53 ilde iş birliği yaptığı belirtildi.