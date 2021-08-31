Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 4-5 Eylül 2021 - Mardin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 4-5 Eylül 2021 - Mardin

Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 4-5 Eylül 2021 - Mardin
Habermetre - Haberler | Toplum

Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 4-5 Eylül 2021 - Mardin 31-08-2021 - 15: 49 | Görüntülenme Sayısı: 36Federasyonumuzun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan "Aday Hakem Yetiştirme Kursu" 04-05 Eylül 2021 tarihleri arasında MARDİN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü' nde yapılacaktır.

Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 4-5 Eylül 2021 - Mardin 31-08-2021 - 15: 49 | Görüntülenme Sayısı: 36

Federasyonumuzun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan "Aday Hakem Yetiştirme Kursu" 04-05 Eylül 2021 tarihleri arasında MARDİN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü' nde yapılacaktır.

Aday Hakem Kurs Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Hakem Adaylarında Aranan Şartlar İçin Tıklayınız.

NOT : Kursa katılacak adaylar Federasyonumuzun 617 53 44 nolu Posta Çeki Hesabına veya Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32 numaralı banka hesabına 250, 00-TL, kurs katılım ücreti olarak yatıracaklardır.

Kursu başarıyla bitirenler kimlik belgesi, kimlik kartı ve diplomalarını alabilmeleri için yukarıda belirtilen banka hesabına 90, 00 TL yatırarak dekontunu federasyona gönderdikleri takdirde diploma, kimlik belgesi ve kimlik kartı hazırlanarak adreslerine gönderilecektir.

Federasyon hesabına yatırılan ücretler her ne şekilde olursa olsun iade edilmeyecektir.

1. GÜN TARİH SAAT KURS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER SAATİ KURS HOCASININ ADI SOYADI 04 Eylül 2021 08. 30 - 10. 30 Hakemliğe giriş, Müsabaka alanları ve Müsabaka alanları gerekli malzemeleri 2 10. 30 - 12. 30 Tatemi Sporları müsabaka kuralları 2 12. 30 - 13. 30 Öğle Arası 13. 30 - 15. 30 Tatemi Sporları müsabaka kuralları 3 15. 30 - 18. 30 Ring Sporları müsabaka Kuralları 2 2. GÜN TARİH SAAT KURS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER SAATİ KURS HOCASININ ADI SOYADI 05 Eylül 2021 08. 30 - 10. 30 Tatemi Sporları müsabaka puanlama esasları 2 10. 30 - 12. 30 Ring Sporları müabaka puanlama esasları 2 12. 30 - 13. 30 Öğle Arası 13. 30 - 15. 30 Tatemi Sporları Yazılı ve Sözlü Sınavları 2 15. 30 - 18. 30 Ring Sporları Yazılı ve Sözlü Sınavları 3

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Akkaya Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 4-5 Eylül 2021 - Mardin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 19:49:17. #1.16#

title