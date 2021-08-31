Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 4-5 Eylül 2021 - Mardin

Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 4-5 Eylül 2021 - Mardin 31-08-2021 - 15: 49 | Görüntülenme Sayısı: 36Federasyonumuzun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan "Aday Hakem Yetiştirme Kursu" 04-05 Eylül 2021 tarihleri arasında MARDİN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü' nde yapılacaktır.

Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 4-5 Eylül 2021 - Mardin 31-08-2021 - 15: 49 | Görüntülenme Sayısı: 36

Federasyonumuzun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan "Aday Hakem Yetiştirme Kursu" 04-05 Eylül 2021 tarihleri arasında MARDİN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü' nde yapılacaktır.

Aday Hakem Kurs Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Hakem Adaylarında Aranan Şartlar İçin Tıklayınız.

NOT : Kursa katılacak adaylar Federasyonumuzun 617 53 44 nolu Posta Çeki Hesabına veya Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32 numaralı banka hesabına 250, 00-TL, kurs katılım ücreti olarak yatıracaklardır.

Kursu başarıyla bitirenler kimlik belgesi, kimlik kartı ve diplomalarını alabilmeleri için yukarıda belirtilen banka hesabına 90, 00 TL yatırarak dekontunu federasyona gönderdikleri takdirde diploma, kimlik belgesi ve kimlik kartı hazırlanarak adreslerine gönderilecektir.

Federasyon hesabına yatırılan ücretler her ne şekilde olursa olsun iade edilmeyecektir.

1. GÜN TARİH SAAT KURS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER SAATİ KURS HOCASININ ADI SOYADI 04 Eylül 2021 08. 30 - 10. 30 Hakemliğe giriş, Müsabaka alanları ve Müsabaka alanları gerekli malzemeleri 2 10. 30 - 12. 30 Tatemi Sporları müsabaka kuralları 2 12. 30 - 13. 30 Öğle Arası 13. 30 - 15. 30 Tatemi Sporları müsabaka kuralları 3 15. 30 - 18. 30 Ring Sporları müsabaka Kuralları 2 2. GÜN TARİH SAAT KURS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER SAATİ KURS HOCASININ ADI SOYADI 05 Eylül 2021 08. 30 - 10. 30 Tatemi Sporları müsabaka puanlama esasları 2 10. 30 - 12. 30 Ring Sporları müabaka puanlama esasları 2 12. 30 - 13. 30 Öğle Arası 13. 30 - 15. 30 Tatemi Sporları Yazılı ve Sözlü Sınavları 2 15. 30 - 18. 30 Ring Sporları Yazılı ve Sözlü Sınavları 3

Kaynak: Habermetre