Aday dalgıçlara su ürünleri çiftliklerinde çalışma olanağı
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Aday dalgıçlara su ürünleri çiftliklerinde çalışma olanağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Profesyonel Sualtıadamı olamayan aday dalgıçların su ürünleri çiftliklerinde çalışabilmesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğini gerçekleştirdi.

Aday dalgıçlara su ürünleri çiftliklerinde çalışma olanağı
05.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Profesyonel Sualtıadamı olamayan aday dalgıçların su ürünleri çiftliklerinde çalışabilmesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğini gerçekleştirdi. Söz konusu değişiklik ile bireysel su ürünleri çıkarma çiftliklerinde artık aday dalgıçlar da çalışabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini açıkladı. Sektörde görülen ihtiyaç üzerine yönetmelikte yapılan değişiklik ile su ürünleri dalgıçlarının su ürünleri çiftliklerinde çalışmalarının ön açıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenleme ile bireysel su ürünleri dalgıçlığı için 30 Haziran 2014 tarihinden önce dalış eğitimi almış olma şartı herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın sürekli hale getirilirken, ilave olarak idare tarafından düzenlenecek teorik dalış eğitimi ve sınavında başarılı olma şartı koyuldu. Bu değişiklikle, söz konusu durumda olan 700 kişinin mağduriyeti de giderilmiş oldu.

Söz konusu şartları yerine getirenlere, yönetmelikte yapılan değişiklik ile 'Bireysel Su Ürünleri Aday Dalgıç Yeterlik Belgesi' ile 'Bireysel Su ürünleri Dalgıç Belgesi' verilebilecek. Ayrıca dalgıç olarak çalışırken eğitim ve dalış gerekliliklerini tamamladığı halde Profesyonel Sualtıadamı yeterlik sınavlarında başarılı olamayan adaylar da su ürünleri çiftliklerinde çalışabilecek. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile aday dalgıçlar da artık midye, deniz patlıcanı, sünger gibi bireysel su ürünleri çıkarma çiftliklerinde çalışabilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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