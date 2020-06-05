Aday dalgıçlara su ürünleri çiftliklerinde çalışma imkanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle profesyonel sualtı adamı olamayan aday dalgıçların su ürünleri çiftliklerinde çalışabilmesine imkan tanındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle profesyonel sualtı adamı olamayan aday dalgıçların su ürünleri çiftliklerinde çalışabilmesine imkan tanındı.

Söz konusu değişiklikle bireysel su ürünleri çıkarma çiftliklerinde artık aday dalgıçlar da çalışabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Sektörde görülen ihtiyaç üzerine yönetmelikte yapılan değişiklikle su ürünleri dalgıçlarının su ürünleri çiftliklerinde çalışmalarının önü açıldı.

Düzenlemeyle bireysel su ürünleri dalgıçlığı için 30 Haziran 2014'ten önce dalış eğitimi almış olma şartı, herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın sürekli hale getirildi. Ayrıca idare tarafından düzenlenecek teorik dalış eğitimi ve sınavında başarılı olma şartı koyuldu. Değişiklikle söz konusu durumda olan 700 kişinin mağduriyeti de giderildi.

Söz konusu şartları yerine getirenlere yönetmelikte yapılan değişiklikle "Bireysel Su Ürünleri Aday Dalgıç Yeterlik Belgesi" ile "Bireysel Su ürünleri Dalgıç Belgesi" verilebilecek.

Ayrıca dalgıç olarak çalışırken eğitim ve dalış gerekliliklerini tamamladığı halde Profesyonel Sualtıadamı yeterlik sınavlarında başarılı olamayan adaylar da su ürünleri çiftliklerinde çalışabilecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle aday dalgıçlar da artık midye, deniz patlıcanı, sünger gibi bireysel su ürünleri çıkarma çiftliklerinde çalışabilecek.

Kaynak: AA