Aday Belirlenmesi, Hiç Kimsenin İki Dudağının Arasında Değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Aday belirlenmesi, hiç kimsenin iki dudağının arasında değil. Ankara'da çalışma yapmanın, genel merkez koridorlarında olmanın size getireceği bir fayda yok." dedi.

Salıcı, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İktidar Yolunda Birlik, Beraberlik ve Dayanışma" toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'ye makam kazanmak için değil, ilkelerine inandıkları için geldiklerini söyledi.

Toplantıda bulunanlar arasında belediye başkanları ve meclis üyelerinin çıkacağını dile getiren Salıcı, kendisi dahil herkesin geçici olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür eden Salıcı, "Eminim yeni büyükşehir belediye başkanımız CHP'li olacak ve İzmir'i çok daha ileri taşıyacaktır." diye konuştu.

İzmir'de hedeflerinin, bütün ilçelerde belediye başkanlığını kazanmak olduğunu belirten Salıcı, "Eğer biz İzmir'de bu başarıyı yakalarsak, iktidar partisini siyasi olarak gerileteceğiz. Eğer bu yerel seçimlerin sonunda iktidar partisi beline doğrultamaz hale geliyorsa, eğer erken seçime doğru götürmek istiyorsa biz başarılı olmuşuz demektir. Eğer uygulamada bir değişiklik yoksa belediye sayımızı artırsak bile bir yerde eksiklik yapmışız demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Parti olarak adayların yanında duracaklarını vurgulayan Salıcı, şunları kaydetti:

"Aday belirlenmesi, hiç kimsenin iki dudağının arasında değil. Ankara'da çalışma yapmanın, genel merkez koridorlarında olmanın size getireceği bir fayda yok. Sizin avantajınız İzmir'de sevilmenizden, vatandaşın size saygı duymasından geliyor. Aday adaylarına çağrımdır; sokaktaki alan çalışmalarını yönlendirin. İzmir bizim göz bebeğimiz. Biz şimdiye kadar yapmış olduğumuz belediyecilikle Türkiye'ye örnek işler gösterdik."

CHP İl Başkanı Deniz Yücel de yerel seçimlerin, iktidara giden yolda çok önemli olduğuna işaret etti.

İl başkanlığı olarak tüm aday adaylarına eşit mesafede olduklarını ifade eden Yücel, İzmir'deki başarılarını Türkiye geneline yaymak istediklerini kaydetti.

Toplantıya, Aziz Kocaoğlu, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çeşitli kademedeki yöneticiler katıldı.