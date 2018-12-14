Aday Adayı İskenderoğlu Açıklaması

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Levent İskenderoğlu, "Milletin yükselen değerlerine sahip çıkarak tüm Akçadağlılar ile birlikte ilçeyi kalkındıracağız" dedi

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren aday adayı İskenderoğlu esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Akçadağ'da vatandaşlarla bir araya gelen İskenderoğlu, "Akçadağ'ın geçmişine de geleceğine de sahip çıkacağız ötekileştirmeden yaratılanı yaratandan ötürü hoş görüp insanı merkeze alan, hayatı merkeze alan bir belediyecilik anlayışı ile kulluk haklarını adalet ile yönetme düsturundan vazgeçmeyerek, milletin yükselen değerlerine sahip çıkarak tüm Akçadağ'lılar ile birlikte Akçadağ'ı kalkındıracağız inşallah. AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde temiz ve şeffaf belediyeciliği önceleyerek tüm hizmetleri zamanında ve en önemlisi istetme den yerine getireceğiz" diye konuştu. - MALATYA