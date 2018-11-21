Aday Adayı Hulusi Boyraz Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Yeşilyurt Belediye başkan aday adayı Hulusi Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Salman Şahbaz, "Kendisini yakinen tanıyoruz. Çalışan bir arkadaşımız olduğunu iyi biliyoruz. Çıkmış olduğu bu yoldan şimdiden kendisine başarılar diliyoruz. Muhtarlarımızın sıkıntılarını yakinen bilen bir isim, bölgeyi tanıyan bir isim inşallah kendisine de ailesine de şehrimize de hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye başkan aday adayı Hulusi Boyraz ise, "Bugün Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanımızı ve muhtarlarımızı ziyarete geldik. Muhtarlarımızın ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz. Gerçekten mahallelerimizin kalkınması için en başta gelen önemli kişiler muhtarlarımızdır. Bizler Yeşiltepe'de biliyorsunuz Esenlik Genel Müdürlüğü yaptık. Muhtarlarımızın hepsi ile diyaloğumuz çok iyiydi ama özellikle Yeşiltepe'nin muhtarları ile de komşu olmamız hasebiyle daha güzel diyaloglarımız var. Bizlerde biliyorsunuz Esenlik'te Belediye'nin işlerinin dolaylı ya da doğrudan içerisindeydik. 9 yıl bu işleri yaptık ve inşallah bu kabul gören güzel işlerin yapıldığını düşünüyorum. Alt yapı üst yapı işleri ile beraber yürüdük. Yabancısı olduğumuz bir şehir değil. Bugünde Büyükşehir olan Malatyamızın metropol ilçesi olan nüfusu büyük olan ilçesi Yeşilyurt'a aday adaylığı için yola çıktık" diye konuştu. - MALATYA