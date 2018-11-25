Aday Adayı Ekinci'den 'Kadına Şiddet Son Bulsun' Temennisi

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan aday adayı Ali Ekinci, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Ekinci açıklamasında, kadına yönelik her türlü şiddetin son bulmasını temenni etti.

Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden Ekinci, kadınların olmadığı bir dünyanın düşünülemez olduğunu ifade etti.

Ekinci, açıklamasında, "Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hz. Peygamber'in sözünü hatırlatmak ve hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir. 'İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez'. Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

Dünyada kadına yönelik her türlü şiddetin son bulmasını temenni eden Ekinci, kadının aslında bir anne olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlattı. - MALATYA