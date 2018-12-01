Aday Adayı Boyraz, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Adayı Hulusi Boyraz, seçim gezileri kapsamında Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ'ı ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Zeki Dağ, "Önümüzde bir seçim süreci var, sizlerde aday adayısınız. Ülkemiz için, Malatya'mız için hayra vesile olsun. Yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı Hulusi Boyraz ise 31 Mart 2018 de yapılacak yerel yönetim seçimleri sürecinin başladığını belirterek, "Yeşilyurt İlçesine aday adaylığına müracaat ettik. 9 yıldır belediyenin içeresinde doğrudan dolaylı bütün işlerin içerisinde yer aldık. Biz bu süreci bir fil yaşayan olduk. Genel müdürlük kapsamında Malatya'ya çok büyük hizmetler yaptık ve Malatya'yı yeni bir yüze kavuşturduk. Malatya'da bir büyükşehir kimliği oluştu ve şehre girenler bu kimliği, bu değişikliği görmüş oldu ve bizde onun belirli ayakları olduk. Büyükşehir olduktan sonra biliyorsunuz iki metropol ilçemiz çıktı. Yeşilyurt şehrin gelişen yüzü olduğu içinde ve nüfusu şuan yüksek olan ilçemiz oldu çünkü gelişen bir bölgede bizde bu Yeşilyurt'u gelişen yeni yüzünü daha geliştirmek için olumlu bir katkı sağlayabilir miyiz diye aday olduk. Kentin her karesi değerli ve öncelikle gelişmişlik farklarını yok ederek insan odaklı yaşanabilir bir metropol ilçesi olması noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. - MALATYA