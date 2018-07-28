Adatepe'nin Suyu, Afşin'deki Topraklara Hayat Verecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Afşin 204. Şube Müdürü Murat Pihava, Adatepe Sulaması 1. Kısım Projesi kapsamında 2018 yılı içerisinde 680 hektarlık alanı suya kavuşturacaklarını söyledi.

Pihava, yaptığı açıklamada, Adatepe Sulaması 1. Kısım İnşaatının tamamlanması ile Afşin'in 15 mahallesinde 67 bin 780 dekar zirai arazinin suya kavuşacağını belirtti.

İnşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 40 seviyesine yaklaştığını dile getiren Pihava, ana boru montajının tamamlandığı 17 kilometrelik hat üzerinde olan Deveboynu, Anzorey ve Esence mahallelerindeki tarım arazilerinin sulanabilmesi için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Adatepe Barajı'ndan alınacak suyu kapalı sistem borulu şebekeyle münbit topraklara ulaştıracak olan sulama projesinin 1. kısım inşaatında çalışmaların aralıksız olarak devam etiğini ifade eden Pihava, "Adatepe sulamasında şu ana kadar 17 bin 656 metrelik ana borumuzun montajımızı gerçekleştirdik. Anzorey Mahallemize özellikle sıfırdan 14. kilometresine kadar aralıksız montaj yapıldı. Ardından 17. kilometre ile 19. ve 25. kilometre ile 28. kilometre arasında kamulaşma sıkıntısı olmayan yerlerde montaj işlemlerimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

DSİ olarak, 2018 yılı içerisinde 680 hektar tarım arazisine suyu kavuşturma hedefini yakalamayı istediklerini dile getiren Pihava, şöyle konuştu:

"Ana hat boru döşemelerimizin yanı sıra tarım arazilerimizin sulanmasını sağlamak için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2018 yılında, ilk etapta 80 hektarlık alanı sulamaya açmayı planlıyoruz. Daha sonra 160, 260 ve 680 hektara tamamlayacağız. Sulama hattı için 10 kilometrelik polietilen boru siparişi verdik. Borularımız geldi ve önümüzdeki hafta itibarıyla arazilerimizin sulanması için S1'den itibaren montaja başlayacağız."

Adatepe Barajı sulamasıyla birlikte Afşin'in verimli topraklarının suya kavuşacağını aktaran Pihava, vatandaşın istediği gibi ekinini ekebileceğini, su problemi olmayacağını, bunun da devlete katkı sağlayacağını belirtti.

Pihava, "Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Afşin'e bağlı Deveboynu, Anzorey, Esence, Hüyüklü, Nadır, Erçene, Çağılhan, Alimpınar, Ördek, Kötüre, Gerger, Altaş, Yazıdere, Ortaklı ve Kabaağaç mahallelerindeki zirai araziler suyla buluşturulacak." ifadelerini kullandı.