ADASU HES önündeki gölet temizleniyor
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ADASU HES önündeki gölet temizleniyor

Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
ADASU HES önündeki gölet temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ADASU HES önünde bulunan gölette biriken ve enerji üretimine engel olan çamurlar temizlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ADASU HES önünde bulunan gölette biriken ve enerji üretimine engel olan çamurlar temizlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla hayata geçirdikleri makineyi gölet üzerine indirdiklerini söyledi.

Bu makineyle hem kötü görüntü oluşturan hem de enerji üretimine engel olan gölün dibindeki ve yüzeyindeki çamurları temizleyeceklerini belirten Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak bir firmayla ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde gölet içerisinde bulunan çamurları temizleyecek makinemizi kendi imkanlarımızla hayata geçirdik. Böylelikle şehrimizin estetiğine yakışır bir sosyal alanı tüm doğal güzellikleri göz önüne çıkararak vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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