Adasokağı Spor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Adasokağı Spor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adasokağı Spor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Adasokağı Spor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü açtıkları pankartla kutladı.

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Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Adasokağı Spor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü açtıkları pankartla kutladı.

Serinevler Spor Salonu'nda Artvin 7 Mart Spor Kulübü ile karşılaşan Adasokağı Spor Kulübü, sahaya "Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında, onurla gururla" yazılı pankartla çıktı.

Adasokağı Spor Kulübü oyuncuları, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını kutlayarak sahadaki polislere çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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