Adaptesk Strateji Belgesi Tartışmaya Açılıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından esnaf ve sanatkarların uyum yeteneğinin artırılması amacıyla yürütülen ADAPTESK Projesi kapsamında yarın uluslararası konferans gerçekleştirilecek.



TESK'ten yapılan açıklamada, esnaf ve sanatkarların dünya ekonomisiyle uyumlulaştırılmasının hedeflendiği ADAPTESK Projesi'nin Temmuz 2015'ten bu yana 8 ilde uygulandığı belirtildi. Proje kapsamında "2030 ADAPTESK Strateji Belgesi" hazırlandığına işaret edilen açıklamada, belgenin yerel, ulusal ve uluslararası uzmanlar nezdinde tartışmaya açılacağı uluslararası konferansın yarın Ankara'da yapılacağı kaydedildi.



Konferansa çalışma yaşamı, ekonomi, mesleki eğitim, girişimcilik, yenilikçilik gibi alanlarında söz sahibi uzmanlar katılacak. Ankara, Gaziantep, Erzurum, Manisa, Mersin Şanlıurfa, Ordu ve Bursa'da uygulanan projenin ve belgenin değerlendirileceği konferanta 7 ilden esnaf ve sanatkar odaları birliklerinin temsilcileri, sosyal ortaklar, TESK'e bağlı federasyonların temsilcileri, ilgili bakanlıklar ve çok sayıda kuruluştan temsilciler hazır bulunacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konferansta ADAPTESK Projesi'nde elde edilen kazanımlar, yerel, ulusal ve uluslararası iyi örneklerle karşılaştırılacak." ifadesini kullandı.



Palandöken, ADAPTESK Strateji Belgesi için 6 aydır çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Strateji Belgesi, esnaf ve sanatkarlarımızın inovasyon kapasitesini artırmaya, potansiyelleri ve rolleri hususundaki özgüvenlerinin en yüksek düzeye çıkarılmasına odaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'deki esnaf ve sanatkarların ağırlıklı olarak bulunduğu KOBİ'lerin, toplam girişimlerin yüzde 99,9'unu, istihdamın yüzde 76'sını, katma değerin yüzde 54'ünü, yatırımların yüzde 50'sini ve üretimin yüzde 56'sını oluşturduğunu aktaran Palandöken, şunları kaydetti:



"Ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamında üstlendiği rol esnaf ve sanatkarların geleceğe hazırlanmasını ve problemlerinin ivedilikle çözülmesini zorunlu kılıyor. Bu süreçte politika yapıcılardan yöneticilere, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden büyük işletmelere, eğiticilerden ailelere ve tüketicilere kadar toplumun tüm kesimlerinin aktif ve samimi bir sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Öte yandan pazarın küreselleşmesi, yeni teknolojiler ve değişen tüketici tercihleri de hem bireysel olarak esnaf ve sanatkarlar hem de bu süreçte aktif rol üstlenen TESK için yeniden yapılanmayı gündeme getiriyor."



ADAPTESK Projesi ile geride kalan 23 ayda 23 binden fazla esnaf ve sanatkara, bin 500 TESK çalışanı ve yöneticisine eğitim imkanı sunulduğu bildirildi.