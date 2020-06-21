Adapazarı'nın Kurtuluşu'nun 99'uncu yılına özel hazırlanan video beğeni kazandı Adapazarı Belediyesi, 21 Haziran Adapazarı'nın Kurtuluşu'nun 99. yılına özel bir video hazırladı.

Adapazarı Belediyesi, 21 Haziran Adapazarı'nın Kurtuluşu'nun 99. yılına özel bir video hazırladı. Geçmişten günümüze fotoğrafların yer aldığı video, senaryosu ve metinleri ile oldukça beğeni kazandı. Videoda, Sakarya'da Kore Gazisi olan Selim Demir de rol aldı.

Adapazarı Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılına özel, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarından duygusal bir film yayınladı. Yayınlanan filmde, kuşaklar boyu devam eden bağımsızlık ve özgürlük aşkı vurgulandı. Filmde Kore Gazisi Selim Demir de küçük ve anlamlı bir rol üstlendi.

Videoda konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Bağımsızlık meşalesini yeniden yakan kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla, şehrimizi aydınlık yarınlara hep birlikte ulaştıracağız. Çünkü Adapazarı'nı çok seviyoruz. 21 Haziran Kurtuluş Günümüz kutlu olsun" derken, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya da, "Güzel Adapazarı'mızın kurtuluşunun 99'uncu yılı hepimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA