Adapazarı'nda yeni dönem bütçesi 183 Milyon TL olarak kabul edildi

16.10.2019 17:35

Adapazarı Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunda 2020 Mali Yılı Bütçesi, yüzde 23 artışla 183 milyon TL olarak kabul edildi.



Adapazarı Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunda 2020 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yılın 2021-2022 Mali Yılları Bütçe Tasarısı ve Tahminleri ile ilgili komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Ekim ayı ilk oturumunda, Adapazarı Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanun'unun 61 ve 62. maddelerine istinaden hazırlanan 2020 Mali Yılı ve izleyen iki yılın 2021-2022 Mali Yılları Bütçe Tasarısı ve Tahminleri ile ilgili 11 Ekim 2019 tarihli Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanırken, Adapazarı Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi yüzde 23 artışla 183 milyon TL olarak onaylandı.



Işıksu'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması



Meclis toplantısında; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir" dedi.



Harekata Tam Destek



Başkan Işıksu sözlerinin devamında, "Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alam kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ-PKK-PYD-YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Adapazarı Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimize kalbi selam, aziz milletimiz için, Adapazarı'mız için çok çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.



Meclis'ten bütçe teşekkürü



Meclis Toplantısında ilk olarak söz alan MHP'li Meclis Üyesi Mehmet İr, konuşmasının başında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muzafferiyetler dilerken, terör unsurları ile haklı mücadelesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını vurgulayarak teşekkür etti. Sınır güvenliğinin mutlaka sağlanacağına olan inancını paylaşan İr, gereğinin sonuna kadar yapılacağını kaydetti. 2020 Bütçesi ile ilgili muhasebe tekniği açısından iyi hazırlanmış, yatırım ve sosyal hizmetlere ayrılan paydaki artışla göz dolduran bir bütçe olduğunu kaydeden İr, bütçe çalışmasında bulunanlara teşekkür etti.



Adapazarı Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı, 4 Kasım Pazartesi saat 14.00'da gerçekleştirilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA