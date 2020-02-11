Adapazarı'nda toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı

11.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:21

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı.



Olay, Adapazarı ilçesi Süleymanbey Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. S.B.P. isimli şahsa ait iki katlı evin önünde bulunan ve eğilimli bir arazide toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması esnasında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yaşanan olay sonrası AFAD Sakarya yetkilileri tarafından olay yerinde araştırma ve inceleme başlatıldı. Toprak kayması nedeniyle ev boşaltılarak güvenlik çemberine alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA