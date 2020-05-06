Adapazarı'nda semt pazarlarının yeni hizmet günleri belirlendi

Adapazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar kapsamında semt pazarlarının hizmet günlerini ve saatleri belirlendi.

Adapazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar kapsamında semt pazarlarının hizmet günlerini ve saatleri belirlendi.

Adapazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya başkanlığında toplandı. Kaymakam Yusuf Ziya Çelikkaya, alınan yeni kararları açıkladı. Çelikkaya yaptığı açıklamada ilçede bulunan semt pazarlarının alınacak önlemler kapsamında 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu. Adapazarı ilçesinde Pazartesi günü Şeker ve Hızırtepe Mahallerinde, Salı günü Maltepe ve Yağcılar Mahallerinde, Çarşamba günü Karaman ve Korucuk Mahallerinde, Perşembe günü Ozanlar Mahallesinde, Cuma günü Yağcılar ve Hızırtepe Mahallelerinde semt pazarları hizmet verecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA