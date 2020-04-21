"Adapazarı'nda semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi" başlıklı haberimizi düzelterek... Adapazarı ilçesinde 21-24 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması olacağının açıklanmasının ardından semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi.

Adapazarı ilçesinde 21-24 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması olacağının açıklanmasının ardından semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi.

Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, 23 Nisan Perşembe günü Ozanlar, 24 Nisan Cuma günü ise Hızırtepe ve Yağcılar mahallelerinde kurulan semt pazarları, sokağa çıkma kısıtlaması doğrultusunda sadece bu haftaya özel yarın kurulacak.

Zabıta ekiplerinin pazar girişlerinde tüm tedbirleri alacağı öğrenildi.

Kaynak: AA