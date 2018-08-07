Adapazarı'nda "Şehit Emanetleri" Sergisi Açılacak

Adapazarı Belediyesi ile Şehit Aileleri Birliği tarafından, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit Emanetleri" sergisi açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatan sevgisini tüm kuşaklara anlatmak amacıyla şehitlerin emanetlerinden oluşan ve Adapazarı Belediye binasında düzenlenecek serginin açılışı yarın 17.30'da yapılacak.

Sergide, terör örgütü PKK'nın saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi ve toplumsal olaylarda hayatını kaybeden yaklaşık 160 şehide ait üniforma, gömlek, kravat, şapka gibi kıyafetlerden oluşan emanetler sergilenecek.