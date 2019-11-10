Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2)

Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİLERAdapazarı'nda dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğulcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 8 aylık oğlu Eymen Efe Uğurlu için Serdivan'a bağlı Aşağıdereköy Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

10.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:20
Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER

'nda dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğulcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 8 aylık oğlu Eymen Uğurlu için 'a bağlı Aşağıdereköy Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Anne, baba ve bebeklerinin cenazeleri, namazın ardından götürüldüğü Serdivan Aşağıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZA KAMERADAÖte yandan kaza anının mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Bilecik yönüne giden Oğulcan Uğurlu'nun kullandığı otomobilin, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçtiği ve araçların otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et