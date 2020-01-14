14.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:56

Adapazarı'nda kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ADAPAZARI'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Piriştine'ye otomobil çarptı. Yaralanan Nihat Piriştine tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adapazarı Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Samet Çeviker idaresindeki 54 ADN 931 plakalı otomobil, yolun karşısına geçerken elinden düşürdüğü şeyi almak için geri dönen Nihat Piriştine'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan Nihat Piriştine yol kenarına savrularak başını çarptı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Nihat Piriştine'yi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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