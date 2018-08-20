Adapazarı'nda Kavşakta 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Adapazarı'nda kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde memur olan Zeynep Yapan, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Zeynep Yapan'ın kazada ölen annesi Hatice Bıçakçı, babası ve kız kardeşi ile birlikte 1,5 yıl önce 51 yaşındayken kolon kanserinden ölen eşi Halit Yapan'ın Emirdağ Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret ettiği, ailenin ziyaret çıkışı mezarlık önündeki kavşakta kaza geçirdikleri ortaya çıktı. Zeynep Yapan eşinin yanında toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada, kazada yaralanan Hanife Kumaş (62), Emin Kumaş (62), Kaan Kumaş (18), Şerife Kumaş (51), bebek Yağız Kerem Kumaş, Mustafa ve Mürvet Bıçakçı'nın ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.